Швидкі допомоги до автобуса зараз не підпускають.

На Сумщині російські танки розстріляли автобус з цивільними.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Facebook.

"Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що місцевість навколо замінована, проїхати до потерпілих не можна.

"Зараз сімейні лікарі пішки з амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу. Будуть намагатися надавати їм меддопомогу до приїзду швидкої", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.