У Сумській області рятувальники проводять роботи на місці ворожого авіаудару по ТЕЦ.

4 березня в м. Охтирка рятувальники разом з працівниками місцевого підприємства та мешканцями міста проводили аварійні роботи на території ТЕЦ, яка 3 березня зазнала ворожого авіаудару. Сьогодні під завалами нікого не виявили.

Дану інформацію підтвердили в ДСНС станом на 18:00 4 березня.

Повідомляється, що роботи довелося призупинити через загрозу ще одного авіаудару. Вчора після ворожого авіаудару з-під завалів була деблокована жінка, яка передана медпрацівникам і виявлені тіла 3 загиблих.

Нагадавши, в Очакові горять склади, рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі. Як повідомляє прес-служба ДСНС України, о 10 ранку стало відомо про загоряння складських приміщень на території Очакова.

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