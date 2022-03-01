За інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, на Сумщині ворог мінує кинуту техніку.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"28 лютого в районі с. Штепівка (Сумська область) окупант кинув заміновану бойову техніку. Під час спроби проникнення до неї загинув місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.
ДСНС закликає бути пильними та вкрай обережними.
"Без необхідності не намагайтеся проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтесь залишених окупантом речей", - зазначили в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, раніше ВСУ знищили колону окупантів РФ під Миколаєвом. За словами мера міста, жителі Баштанки забрали у військових РФ два БТР собі у тероборону.