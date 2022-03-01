Рятувальники закликають бути пильними та вкрай обережними.

За інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, на Сумщині ворог мінує кинуту техніку.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"28 лютого в районі с. Штепівка (Сумська область) окупант кинув заміновану бойову техніку. Під час спроби проникнення до неї загинув місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.

ДСНС закликає бути пильними та вкрай обережними.

"Без необхідності не намагайтеся проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтесь залишених окупантом речей", - зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше ВСУ знищили колону окупантів РФ під Миколаєвом. За словами мера міста, жителі Баштанки забрали у військових РФ два БТР собі у тероборону.

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