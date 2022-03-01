фото Facebook/Юрій Бова
На Сумщині втрачено зв'язок із головою Тростянецької міської територіальної громади Юрієм Бовою.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Тростянець. Ситуація складна. Втрачено зв'язок з головою громади Юрієм Бовою", – написав керівник Сумщини.
При цьому він висловив сподівання, що Бова живий.
"Сподіваємось, він живий. Ще зранку активно працював", – зазначив Живицький.
Коментуючи це повідомлення, місцеві жителі зазначають, що вдень у Тростянці перебували три танкові колони російських військ, а також періодично лунали вибухи.