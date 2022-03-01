Вдень у Тростянці перебували три танкові колони російських військ, а також періодично лунали вибухи.

На Сумщині втрачено зв'язок із головою Тростянецької міської територіальної громади Юрієм Бовою.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Тростянець. Ситуація складна. Втрачено зв'язок з головою громади Юрієм Бовою", – написав керівник Сумщини.

При цьому він висловив сподівання, що Бова живий.

"Сподіваємось, він живий. Ще зранку активно працював", – зазначив Живицький.

Коментуючи це повідомлення, місцеві жителі зазначають, що вдень у Тростянці перебували три танкові колони російських військ, а також періодично лунали вибухи.

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