На Сумщині сьогодні знищено відразу близько 100 одиниць техніки ворогів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його даними, це сталося в Лебединському районі.
"Близько 100 танків, гради та бензовози. Ми вгатили по стоянці техніки орків! Сумщина, Лебединський район. Цивільних не було. Слава всім причетним!", – написав посадовець та додав відео з місця події.
На відео, відзнятому, очевидно, із безпілотника Збройних Сил України від турецької фірми Bayraktar, видно удар по стоянці техніки ворогів.
На Сумщині знищили близько 100 одиниць техніки РФ