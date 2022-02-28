Українська армія потужно "зустріла" окупантів, які вдерлися з території Білорусі.

На Сумщині сьогодні знищено відразу близько 100 одиниць техніки ворогів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його даними, це сталося в Лебединському районі.

"Близько 100 танків, гради та бензовози. Ми вгатили по стоянці техніки орків! Сумщина, Лебединський район. Цивільних не було. Слава всім причетним!", – написав посадовець та додав відео з місця події.

На відео, відзнятому, очевидно, із безпілотника Збройних Сил України від турецької фірми Bayraktar, видно удар по стоянці техніки ворогів.