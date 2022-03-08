Ворог зазнав втрат у військовій техніці.

У Вознесенську Миколаївської області українські військові дали по зубах окупантам і рознесли їхню техніку.

На опублікованому в мережі відео можна побачити "кладовище" російської військової техніки.

"Вознесенськ Миколаївської області. Розбита техніка російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що за 12 днів війни в Україні противник зазнав величезних бойових втрат. За цей час Збройні Сили України ліквідували майже 12 тисяч окупантів.

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