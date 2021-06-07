Андрій Косюр захищав Україну від російської агресії в 2014 році.

У Луцьку помер військовий Андрій Косюр, який захищав Україну на Донбасі.

Про це пише місцеве інформагентство "ВолиньPost" із посиланням на Спілку воїнів АТО Волинської області.

Смерть настала минулої ночі.

Андрій Косюр народився 4 грудня 1986 року, має малолітнього сина Давида. Він служив у 51-ій бригаді у 2014-му році, проходив строкову службу під час першої хвилі мобілізації. Зазначається, що він мав великі проблеми із організмом у фазі сну, лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні, госпіталі ветеранів війни, проходив дослідження у лабораторії сну доктора Погорецького Юрія Несторовича. Коли він засинав, зупинялося дихання, відбувалася нестача кисню в організмі.

Як повідомлялося, у Вінниці ввечері 1 червня в реанімації лікарні від важких травм та опіків помер боєць полку "Азов" Валерій Алмазов з позивним "Легіонер".

Днями в Донецькій області Служба безпеки України ліквідувала замаскований схрон із військовими засобами ураження, залишений бойовиками угруповання терориста Ігоря Гіркіна.

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Автор: Юрій Годован