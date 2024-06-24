На Волині виші передаватимуть в ТЦК списки відрахованих студентів

Такі домовленості досягли, щоб унеможливити отримання відстрочки особами, які не виконали умови для зарахування.

Волинські вищі навчальні заклади передаватимуть в ТЦК списки відрахованих студентів.

Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація. Зазначається, що відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

"Мобілізація залишається одним із найскладніших та водночас найважливіших завдань, над якими працюють в нашій країні. Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом", - зазначили в ОВА.

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Відтак, одним із питань, яке вивчали та аналізували під час чергового засідання Ради оборони області, було вступ військовозобов’язаних у виші, аби отримати відстрочку від мобілізації.

До обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах. Окрім цього, рактори запевнили, що досягли чіткої домовленості з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

Мобілізація в Україні - що цікаво почитати

Раніше Істомін пояснив, чому після оновлення даних у "Резерв+" можуть вручити повістку на вулиці. За його словами, це відбувається у тих випадках, коли громадянин не має при собі військово-облікових документів, адже це правопорушення.

Водночас нардеп Юрій Камельчук розповів, що 70-80% людей, які оновлюють дані в ТЦК, мають причини для відстрочки. Попри це мобілізація в Україні проходить досить високими темпами, зазначив народний обранець.

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