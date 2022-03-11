На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим.

На тимчасово захоплених ворогом територіях України починає активно працювати агресивна російська пропаганда.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу Збройних сил України у Facebook.

"На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійськи меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням", - сказано у повідомленні.

Водночас на території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" у тимчасово окупованих населених пунктах.

Крім того, під час зіткнень з підрозділами ЗСУ, що тривають на території Чернігівської області, загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.

"В окремих населених пунктах противник, у порушення норм міжнародного гуманітарного права, здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення", - наголошується у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини: