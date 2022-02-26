При собі затриманий мав російські рублі, картки російського банку та револьвер.

На Закарпатті поліцейські затримали уродженця Росії, який фотографував територіальні стратегічні об’єкти.

Як розповіли в Нацполіції, 41-річний зловмисник фотографував мости та вокзали в Берегівському районі. Саме такі розвідувальні фото правоохоронці й виявили в його телефоні.

Поліцейські, спільно зі співробітниками СБУ встановили, що уродженець Росії винаймав житло в одному з населених пунктів району.

Зазначається, що при собі він мав російські рублі, картки російського банку та револьвер.

Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України. Правова кваліфікація події ст. 113 (Диверсія) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.