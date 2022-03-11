Понад 80 військових злочинів скоїли російські війська на території Житомирської області.
Про це йдеться на сторінці поліції Житомирської області у Facebook.
"На 16-й день війни станом на 11 березня поліцейські Житомирської області зібрали відомості для матеріалів понад 80 кримінальних проваджень за фактами вчинення військових злочинів російським агресором на території регіону. У половині випадків зібрані відомості свідчать про посягання на територіальну цілісність України", - пишуть поліцейські.
Повідомляється, що поліцейські територіальних підрозділів виїжджають і працюють на місцях надзвичайних подій, пов'язаних з проявами ворожої російської агресії, в тому числі ракетних обстрілів населених пунктів. Фіксуються всі обставини і наслідки, збираються і аналізуються інші відомості, що представляють інтерес для розслідування.
Водночас за минулу добу, 10 березня, до територіальних підрозділів поліції Житомирщини надійшли близько 800 повідомлень, кожне четверте з яких носило інформаційний характер. Поліцейські провели перевірку близько 300 осіб.
Нагадаємо, Росія може посилити терористичні методи ведення бойових дій.