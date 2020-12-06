Українські бійці вогнем у відповідь зупинили зухвалі дії ворога.

Протягом минулої доби, 5 грудня, бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень внаслідок ворожих пострілів серед бійців не було.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

Зокрема, неподалік населеного пункту Шуми, противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. А поблизу Водяного – застосував протитанкові ракетні комплекси.

В передмісті Авдіївки та поблизу Південного бойовики відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В районі Авдіївки та Мар’їнки противник згодом використав і снайперську зброю. Вогнем у відповідь українські воїни зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 6 грудня, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено.

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Автор: Дмитро Захаров