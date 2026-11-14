Корвет втратив хід: подробиці удару по ракетному кораблю Балтійського флоту РФ

В Естонії розповіли, як Україна вразила малий ракетний корабель під час атаки на Усть-Лугу.

Під час атаки на балтійський порт Усть-Луга кілька безпілотників уразили російський ракетний корабель. Про ступінь пошкодження корабля в Україні офіційно не повідомляли. Однак деякі подробиці на брифінгу для преси розкрив заступник командувача дивізією Сил оборони Естонії, полковник Арон Калмус, пише ERR.

Він підтвердив, що корвет "Наро-Фомінськ" зазнав влучання в районі острова Гогланд у Фінській затоці: "Його уразила значна кількість безпілотників. Ми досить точно знаємо, скільки саме було влучень. Але не буду вдаватися в подробиці, бо не хотів би надто полегшувати завдання іншій стороні, розкриваючи, що і як ми бачимо", – сказав Калмус.

Він зазначив, що якби корабель був уражений більш ніж одним безпілотником, то для Збройних сил це було б випадковістю. Якби – більш ніж двома безпілотниками, то це було б збігом. А більше ніж трьома – закономірністю. Хоча в підсумку він не уточнив, скільки влучень у корабель було зафіксовано.

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Корвет отримав пошкодження. За його словами, в результаті атаки є втрати серед членів екіпажу. Корабель спочатку рухався в бік Санкт-Петербурга своїм ходом, але потім зупинився і не зміг продовжити рух. Через деякий час прибув корабель супроводу.

Безпілотники супроводжували винищувачі НАТО

За словами полковника, винищувачі країн НАТО стежили за атакою безпілотників на порт Усть-Луга. Зокрема, у повітря піднімалися турецькі літаки, які базуються на естонській базі в Амарі.

За словами Калмуса, безпілотники ненадовго заходили в повітряний простір на південному сході Естонії та у Фінській затоці. "Мова йде про хвилини, а не про години, коли вони перебували на нашій території. Ми знали про це і стежили за ситуацією", – уточнив він.

Він пояснив, що збивати безпілотники не стали, оскільки вони рухалися поблизу кордону. Уламки безпілотників або використані для них боєприпаси могли опинитися на території Росії, що могло призвести до ескалації.

Атака на порт Усть-Луга – що відомо

Як писав УНІАН, 11 листопада СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони атакували порт Усть-Луга. У результаті було уражено кілька резервуарів об’ємом по 30 тис. тонн кожен на різних терміналах. Також стався розлив нафтопродуктів. Виникла масштабна пожежа. Крім того, зафіксовано загоряння на залізничній станції Лужська.

За даними російських пабліків, росіяни також втратили два вертольоти та винищувач МіГ-31. Ймовірно, їх могли збити власні засоби ППО.

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