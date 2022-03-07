Цей ресурс дозволив інформувати світову спільноту про реальний стан справ в Україні, повністю виключивши російські фейки і будь-яке спотворення інформації в принципі.

Народний депутат Олександр Дубінський створив свою Медіаоборону.

Про це він повідомив у Facebook.

"У мене величезна аудиторія і тому кількість звернень українців до мене особисто виявилася неймовірних масштабів. Ми з командою відразу ж запустили телеграм-бот Медіаоборона, за допомогою якого люди могли надоперативно передавати дані про пересування ворожих військ. Тим самим допомагати ЗСУ отримувати максимально точні відомості. Ми не зупинилися на цьому. Нашою командою була розроблена стратегія, яка дозволила розділити й інші звернення наших громадян - з тих чи інших питань. Це дало можливість точніше визначати проблему і знаходити шляхи її вирішення", - розповів депутат.

Був розроблений аналогічний бот з великим функціоналом. Ним вже скористалися тисячі українців. Цей медіа-ресурс дає можливість обробити наступну інформацію:

* Якщо відомо про переміщення ворожої техніки - пишіть на @mediaoboronabot.

* Якщо можете допомогти нашій терробороні - пишіть на @mediaoboronateroboronabot.

* Якщо можете допомогти з продуктами - пишіть на @mediaoboronafoodbot.

* Якщо можете допомогти з пальним, медикаментами або ви лікар - пишіть на @mediaoboronamedbot

* Якщо можете допомогти з евакуацією та розміщенням переселенців — пишіть на @mediaoboronaevacuationbot.

Олександр Дубинський, на чиєму інформаційному рахунку десятки успішних медіа-проектів, підкреслив, що новий ресурс виявився відмінним інструментом об'єднуючими два найважливіших аспекти воєнного часу - громадян і державу. Цей ресурс дозволив інформувати світову спільноту про реальний стан справ в Україні, повністю виключивши російські фейки і будь-яке спотворення інформації в принципі.

"Це шалено важливо, особливо коли російсько-фашистські війська глушать мобільний зв'язок і телеканали на захоплених територіях", - зазначив народний депутат.

"Таким чином вони хочуть запобігти спілкуванню громадян з підконтрольними Києву територіями, а також не допустити інформування про реальний стан справ на фронті — щоб уникнути стихійного повстання проти окупантів, — вважає він. - Важливо не допустити згубного впливу ворожої пропаганди і фейків в інформаційному просторі".

"Наш новий ресурс, з його великим інструментарієм і широким охопленням аудиторії, дав можливість в режимі реального часу бачити і розуміти те, що відбувається і знаходити кращі рішення для допомоги і людям, і країні", - підкреслив Олександр Дубінський.