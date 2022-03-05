Затриманий розповів, що його кинули його ж офіцери.

Співробітники Служби безпеки України допитали полоненого російського танкіста. Майже вся його рота загинула, а офіцери втекли.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За його словами, він наляканий тим жахом, свідком і співучасником якого став. Він зазначив, що не сподівається повернутися додому. При цьому ридаючий Російський танкіст попросив маму підіймати людей, щоб зупинити безглузде вторгнення в Україну.

"Наші просто бомблять... нас Путін зрадив. Він нас кинув. Тут 9 тисяч пацанів лежать як добриво, їх не хочуть забирати ... сказав: вперед, наступаємо. Ми "схавали", приїхали... ніхто не повертається", - заявив бранець.

Також він зазначив, що до нього добре ставляться, годують, поять і не б'ють.

"Мене обдурили. Відправили воювати, мирних людей вбивати. Я зараз в такій дупі перебуваю. Мене мої ж офіцери, навіть командир взводу, просто кинули. Якби я не здався, то мене просто вбили б", - розповів російський танкіст.

Як раніше повідомляв УНІАН, Українські військові допитали російського льотчика, який вижив, літак якого збили у Чернігові.