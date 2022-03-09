На територію України він прибув як командир розвідувального взводу.

Російський окупант, старший лейтенант РФ Ніконоров Роман, так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, але й форму.

Тому на оприлюдненому допиті СБУ сидить у весільному костюмі, який із жалю йому дали українці.

За наказом командира він мав здійснити марш на населений пункт Бобровиця.

Окупант говорить, що їм обіцяли 3-4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення. Натомість їх покинули командири, вони кілька днів блукали в лісах й тікали від місцевих жителів. Та згодом здалися теробороні.

"Нас загнали в болото, де БТР загруз. Я прийняв рішення спалити БТР, забрати все необхідне та йти в сторону РФ. На четвертий день нас оточили місцеві мисливці та тероборона", - розповів російський військовий.

Ми мирно здалися, нас відвели до відділку поліції. "Я не розумію, чому війна йде та за що", - підсумував окупант.

Раніше один з полонених російських окупантів зізнався, що йшов захоплювати Харків, а не на навчання, як про це кажуть інші полонені загарбники.

Вас також можуть зацікавити новини: