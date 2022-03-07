Техніку покидала російська десантна бригада.

У Миколаївській області російські окупанти просто покидали техніку й втекли з поля бою. Тепер це - нові трофеї українських військових.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ й опублікував відповідне відео.

"Ось покидали... Десантна бригада, по ходу, була. У полі просто залишили техніку, БМДшки, й звалили. Тому що наша артилерія б'є без промаху", - чути голос за кадром.

Раніше в Пентагоні повідомили, що величезна колона під Києвом досі стоїть на місці. Зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в багнюці і, швидше за все, спалила все пальне.

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