У Харкові росіяни 'демілітаризували' гаражний кооператив, люди втратили свої авто (фото)

Російські окупанти вночі завдали ракетних ударів по Салтівському району міста, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на території гаражного кооперативу, одна людина дістала поранень.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС. "Внаслідок одного з влучань по території гаражного кооперативу виникла пожежа на площі 900 кв. м. Горіли 38 гаражних боксів та 15 автомобілів", йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражі.
Удари по Харкову
Харків регулярно піддається російським обстрілам та атакам із застосуванням безпілотників і ракет. У результаті ударів пошкоджуються житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, виникають пожежі, є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.
Так, 3 листопада росіяни ударили по Харкову, внаслідок чого були поранені 73 людини, оскільки ракета влучила у лікарню. В місті також перебої з опаленням та транспортом.
А 31 жовтня вночі росіяни завдали удару БпЛА по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова, внаслідок чого 5 осіб отримали поранення.
26 жовтня РФ завдала ракетного удару по Харкову – загинули дві людини.
А 28 вересня росіяни атакували місто КАБами. Удар припав на багатоповерхівку. Постраждали понад 20 осіб, у тому числі діти.