Наслідки обстрілів Харкова окупантами / фото facebook.com/MNSKHARKIV
Найгарячішими точками в Україні наразі є Херсон та північний захід від Києва, також гаряче у Харкові.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада", повідомляється у Телеграмі Верховної Ради України.
"Зараз найбільш гаряча точка, це Херсон. Там ідуть вуличні бої, підрозділи Збройних сил, територіальної оборони з російськими окупантами. Друга точка - північно-західний напрямок від Києва, де ворог намагається згрупуватися і перегрупуватися, і ми наносимо потужні артилерійські удари по ньому. Харків звісно є гарячою точкою...", - повідомив Арестович.
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