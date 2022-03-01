На північно-західному напрямку від Києва ворог намагається згрупуватися і перегрупуватися.

Найгарячішими точками в Україні наразі є Херсон та північний захід від Києва, також гаряче у Харкові.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада", повідомляється у Телеграмі Верховної Ради України.

"Зараз найбільш гаряча точка, це Херсон. Там ідуть вуличні бої, підрозділи Збройних сил, територіальної оборони з російськими окупантами. Друга точка - північно-західний напрямок від Києва, де ворог намагається згрупуватися і перегрупуватися, і ми наносимо потужні артилерійські удари по ньому. Харків звісно є гарячою точкою...", - повідомив Арестович.

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