Водночас, наголошує він, "на всіх фронтах ми тримаємо стрій".

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський зазначає, що "найспекотніше" в Україні зараз на південному і східному напрямках, біля Києва є "певне протистояння, загострення".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу "Рада".

"Найспекотніше"... зараз на південному і на східному напрямку. І біля Києва також є певне протистояння, загострення. Але на всіх фронтах ми тримаємо стрій, ми даємо гідну відсіч. І я переконаний, що все буде добре", - зазначив депутат.