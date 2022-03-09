У місті росіяни 8 березня вбили жінку, зазначив голова Луганської військово-цивільної адміністрації.

Місто Сєвєродонецьк Луганської області за добу зазнало трьох масованих обстрілів з боку російської армії.

Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни, є загиблі, багато зруйнованих будинків, поділився очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.

За його даними, 8 березня (відзначався Міжнародний жіночий день) у місті росіяни вбили одну жінку.

Чиновник додав, що упродовж доби стало відомо про пошкодження чи повне руйнування на Луганщині 63 будинків.

"…Російська армія продовжує розстрілювати житлові квартали наших міст. Лише Сєвєродонецьк за 24 години зазнав трьох масованих обстрілів - двічі приблизно о 04:00 - вчора та сьогодні - та вчора о 12:50. За добу по області ми маємо 63 пошкоджених або повністю зруйнованих будинки… Знайдені тіла десятьох загиблих, поранення отримали дев’ятеро осіб…", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію.

Супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Сєвєродонецьк. 2 березня стало відомо, що російські війська в Сєвєродонецьку обстріляли дитячий садок, в якому були вихованці.

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