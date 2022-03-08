Серед ворожої документації було знайдено рапорти на відмову від участі у війні проти України.

Бійці полку "Азов", захищаючи Маріуполь, провели ефективну контрнаступальну операцію і розбили підрозділи 102 мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу з місцем дислокації м. Новочеркаськ Ростовська область.

Про це "Азов" повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"До нас потрапила документація ворога, зокрема поіменні списки окупантів, що намагалися прорватися в Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

Військові закликали українців шукати цих солдатів у соцмережах, писати їхнім друзям і рідним, інформувати, що російським окупантам час повертатися додому, поки вони ще мають таку можливість.

Крім того, серед ворожої документації було знайдено рапорти на відмову від участі у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що у полон потрапив російський військовий Телегін Анатолій, 1997 року народження, з 1-го мотострілецького полку.

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