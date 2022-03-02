Йдеться про гусеничну важку техніку та системи залпового вогню.

Російські загарбники кинули колону військової техніки та втекли у невідомому напрямку.

Про це повідомляють Сухопутні війська України.

Окупанти кинули колону техніки у смузі відповідальності 93-тя ОМБр Холодний Яр.

"Окупанти вже не чекають, коли їх підсмажать і дизертирують, лишаючи у наше розпорядження озброєння та техніку "самой сильной армии в мире", - йдеться у повідомленні.

На фото видно, що росіяни залишили деяку гусеничну техніку, а також системи залпового вогню.

Зазначимо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що серед російських військових завдяки опору українців зростає рівень деморалізації. Противник масово кидає зброю, здається в полон або пересувається в бік російського кордону, сказав Арестович.

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