Голова ОДА зазначив, що віра мешканців області в ЗСУ безкінечна.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що в області постійно тривають бої.

Про це йдеться у його повідомленні у Facebook.

"Російські загарбники гадали, що візьмуть Луганську область за декілька годин. Помилка - недооцінювати супротивника, тим паче, коли з Вами борються не холодні ручні солдатики, а народ! Ви російські терористи - цинічні вбивці. Все, на що ладні окупанти зривати зло на мирних. Звірі холоднокровно вбивають дітей і дорослих, їм байдуже обличчя, в яке стріляти, їм байдуже, що Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське забули що таке мирний сон, забули, як це вийти на вулицю і насолоджуватися весною, а не бігти до найближчого укриття, не знаючи чи вийдуть з нього живими", - пише Гайдай.

Він зазначив, що віра мешканців області в ЗСУ безкінечна.

"Ситуація вкрай складна. Бої не закінчуються ні на хвилину. Багато жертв. Відсутні комунікації. Знеструмлено 27 населених пунктів повністю, 11 частково, загалом це 115 461 споживачів. Немає газу, води, опалення. Є сили і віра в Перемогу! Кожного дня Луганщина виходить на мітинги проти російської окупації. Ніхто не хоче бути ні в нафантазованій "ЛНР", ні в Росії, під керівництвом божевільного!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Луганщині семеро українських поліцейських перейшли на бік ворога.

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