Вона також прокоментувала заяви Путіна про те, що так звана в Росії "спеціальна військова операція" в Україні "йде за планом".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловилася про вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну.

"Вже не схоже, що він просто прагне анексувати кілька регіонів. Тепер схоже, що він руйнує всю країну. Це свого роду війна масового знищення", - заявила грузинський лідер.

Вона також прокоментувала заяви Путіна про те, що так звана в Росії "спеціальна військова операція" в Україні "йде за планом".

"Я не впевнена, що це "за планом" - він не планував такого опору від України. Він спробував своїми військами натиснути психологічно, і це не спрацювало. <...> Рішучість і стійкість українського народу і керівництва це дійсно гідні захоплення", - додала зурабішвілі.

Нагадаємо, раніше Грузія відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії. Країна не приєднається до західних санкцій проти РФ - ні економічних, ні фінансових.

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