Боксер зазначив, що захищати Україну - це його обов'язок.

Український боксер Олександр Усик заявив, що захищатиме Україну, адже це його обов'язок.

Про це спортсмен повідомив в інтерв'ю CNN.

"Я буду захищати свій дім, свою сім'ю. Я ж не пішов воювати на передову. Я захищаю свій дім, свою сім'ю, своїх рідних. Існує багато гадів, мародерів, які намагаються на цьому нажитися. Ми допомагаємо людям, тому що це мій обов'язок. Я - чоловік", - зазначив Усик, пояснюючи, чому приєднався до самооборони.

Журналіст поцікавився, чи готовий боксер вбивати окупантів. На це Усик відповів ствердно.

"Якщо моє життя захочуть забрати, чи життя моїх рідних, мені доведеться це зробити. Я не хочу цього, я не хочу стріляти, не хочу вбивати, але якщо вбиватимуть мене - вибору не буде", - заявив він.

Спортсмен додав, що йому вже не страшно. Усик наголосив, що його душа належить Богу, а тіло та честь належить країні.

Як повідомляв УНІАН, український боксер Олександр Усик увійшов у територіальну оборону і захищатиме рідну країну від російських загарбників. Поруч з ним на фото, вірогідно, колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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