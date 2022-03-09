Колишній мер Києва Леонід Черновецький, який вже багато років перебуває за межами України, несподівано публічно виправдав Путіна за війну, яку він розв'язав в нашій країні.
Про це він заявив у Facebook.
Зокрема, Черновецький в одному з дописів заявив, що розрив дипломатичних відносин України з РФ "приведе до великих людських страждань".
Фоловери політика-втікача у коментарях заперечили йому. Він вступив у дискусію.
Так, Черновецький заявив, що Путін не розв'язав війну в Україні, а бомбардування мирних українських міст він вважає "демонстрацією сили".
"Війна - це коли одна країна хоче захопити іншу. Зараз йдуть удари по військових угрупуванням, які намагалися силою захопити Донецьк і Луганськ. Це лише демонстрація сили і удари по військових об'єктах. Визнають кордони ("ЛДНР" - УНІАН) - відразу все закінчиться. У ту ж секунду. Це можна і потрібно було зробити 8 років тому замість бомбардувань цивільних об'єктів і залякування населення", - написав Черновецький.
На цьому "військовий експерт" Черновецький не зупин свій потік свідомості. Він заявив, що "Росія - не особистий ворог українців". На його думку, українцям не треба брати зброю до рук та вірити ЗМІ.
"Це не ваша війна", - додав він.
Раніше в мережу потрапило відео, як проросійського депутата Юрія Бойка зупинили для перевірки на одному з постів територіальної оборони. Військові перевірили його автомобіль, а після цього один з представників тероборони звернувся до політика, та попросив сказати "Путін - х*йло" та "рускій воєнний корабль, іді нах*й". Проте чиновник відмовився, аргументуючи це тим, що не лається. Однак провину російської армії у ситуації в Україні депутат ОПЗЖ визнав.