Черновецький фактично підтримав божевільні дії армії РФ на території України.

Колишній мер Києва Леонід Черновецький, який вже багато років перебуває за межами України, несподівано публічно виправдав Путіна за війну, яку він розв'язав в нашій країні.

Про це він заявив у Facebook.

Зокрема, Черновецький в одному з дописів заявив, що розрив дипломатичних відносин України з РФ "приведе до великих людських страждань".

Фоловери політика-втікача у коментарях заперечили йому. Він вступив у дискусію.

Так, Черновецький заявив, що Путін не розв'язав війну в Україні, а бомбардування мирних українських міст він вважає "демонстрацією сили".

"Війна - це коли одна країна хоче захопити іншу. Зараз йдуть удари по військових угрупуванням, які намагалися силою захопити Донецьк і Луганськ. Це лише демонстрація сили і удари по військових об'єктах. Визнають кордони ("ЛДНР" - УНІАН) - відразу все закінчиться. У ту ж секунду. Це можна і потрібно було зробити 8 років тому замість бомбардувань цивільних об'єктів і залякування населення", - написав Черновецький.

На цьому "військовий експерт" Черновецький не зупин свій потік свідомості. Він заявив, що "Росія - не особистий ворог українців". На його думку, українцям не треба брати зброю до рук та вірити ЗМІ.

"Це не ваша війна", - додав він.

Раніше в мережу потрапило відео, як проросійського депутата Юрія Бойка зупинили для перевірки на одному з постів територіальної оборони. Військові перевірили його автомобіль, а після цього один з представників тероборони звернувся до політика, та попросив сказати "Путін - х*йло" та "рускій воєнний корабль, іді нах*й". Проте чиновник відмовився, аргументуючи це тим, що не лається. Однак провину російської армії у ситуації в Україні депутат ОПЗЖ визнав.

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