Окупант визнав, що президент РФ Путін послав його в Україну як "гарматне м'ясо".

Українські спецслужби продовжують перехоплювати телефонні розмови окупантів. Цього разу попався російський військовий, який поговорив зі своєю дівчиною.

Телефоном він привітав її з 8 березня, а також розповів про те, що приїхав в Україну на війну. Дівчина запитала, чи всі повернуться додому в Росію живими, на що солдат відповів: "Ось цього я гарантувати не можу".

"Я вже не знаю, чи порушую я закон чи ні, але я відмовився від виконання обов'язків. Я збираюся додому. Ну, я не збираюся далі йти як гарматне м'ясо, не збираюся в цій ролі бути. По нас поки рішення приймається. Сподіваюся, хоча б в Росію доставлять або Білорусь. Тут свої ж знущаються. Приймають рішення такі, що люди гинуть. Тут плутанина, капець", - сказав окупант.

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