Лукашенко звернувся до Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський не дуже вірить в результат перемовин української та російської делегацій на Прип'яті, але вважає, що "нехай спробують".

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив у відеозверненні.

"Олександр Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілися на річці Прип'ять. Підкреслюю, без жодних умов. Скажу відверто, як завжди, я не дуже вірю в результат цієї зустрічі. Але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з Олександром Лукашенком.

"Ми домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять".

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