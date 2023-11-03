Маршрути дронів відрізнялися від попередніх нальотів, крім того, це може бути пов'язано з обранням недостатньо підготовлених до відбиття нальотів районів.

У ніч на 3 листопада російські окупанти застосували по Україні 40 "Шахедів", з яких збито було 24, що становить трохи більше 50%. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, з чим пов'язане таке зниження ефективності української ППО.

Експерт зазначив, що востаннє такою кількістю Shahed-131/136 росіяни атакували Україну 30 вересня, запустивши їх з мису Чауда, тоді було збито 30 дронів-камікадзе.

"Цієї ночі основною локацією запуску був Приморсько-Ахтарськ і маршрути польоту дронів відрізнялися від тих, що ми спостерігали раніше. Частково саме це і послужило причиною низького коефіцієнта збиття Shahed-131/136", - зазначає Коваленко.

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У той же час експерт не вважає, що цей наліт стане початком системних атак РФ, це скоріше промацування нових маршрутів і тест їх на ефективність.

"На жаль, ефективність вище тих, що проводилися раніше, що може бути обумовлено обранням недостатньо підготовлених до відбиття нальотів районів, що в свою чергу зайвий раз піднімає питання про створення як буфера безпеки, так і великих поставках Україні засобів ППО", - зазначив він.

Експерт підкреслив, що небезпеку зараз представляє не тільки кількість "Шахедів", але і їх регулярна зміна маршруту, що може заставати деякі райони зненацька і призводить до нездатності ефективно перехоплювати повітряні загрози.

Нічний наліт "Шахедів" - що відомо

Вночі ворог запустив по Україні 40 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" та 1 керовану авіаційну ракету х-59. З них українська армія збила 24 дрони і ракету.

Про прильоти по цивільній інфраструктурі повідомляли в Харківській області. Крім того, відбулося попадання по технічній території інфраструктурного об'єкта в Одеській області.

Крім того, 16 "Шахедів" загрожували Львівській області, але в самому місті було спокійно.

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