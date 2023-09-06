Силами протиповітряної оборони було знищено 23 з 33 повітряних цілей.

В ніч на 6 вересня і під ранок російські окупанти атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.

Як повідомили в Повітряних силах, усього в небі над Україною було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.

"7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса. 1 балістичну ракету "Іскандер-М". 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда)", – йдеться в повідомленні.

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Силами протиповітряної оборони було знищено 23 повітряні цілі – всі запущені ворогом ракети та 15 з 25 дронів-камікадзе.

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