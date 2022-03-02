На війну з Україною окупантів відпускають одразу з підручниками.

Служба безпеки України опублікувала відео із військовим приладдям російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.

Про це повіломляє прес-центр СБУ та показує відповідні матеріали.

"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"... А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у середу, 2 березня, було знищено російський літак Су-25, який бомбив передмістя Києва - місто Ірпінь.

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