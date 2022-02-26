Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що треба зробити усе можливе для підтримки України.

Німеччина передасть Україні тисячу протитанкової зброї і "Стінгерів".

Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц у мікроблозі Twitter.

"Російський напад знаменує поворотний момент. Це наш обов'язок зробити усе можливе для підтримки України та її оборони проти загарбницької армії Путіна. Саме з цієї причини ми доставляємо одну тисячу протитанкової зброї і 500 ракет "Стінгер" нашим друзям в Україні", - наголосив Шольц.

Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово просила ФРН надати їй зброю.

Однак глава МЗС Анналена Бербок та канцлер Олаф Шольц заявляли, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні.

Також, як заявляв міністр оборони Олексій Резніков, Німеччина блокує придбання Україною летальної зброї через агентство NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання), й Україна просить припинити ці дії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що українські дипломати продовжать переконувати владу Німеччину надати згоду на постачання в Україну військової допомоги.