Головний прокурор Німеччини вже отримав перші докази російських злочинів.

Німеччина розслідує військові злочини Російської Федерації в Україні. Йдеться про вбивство мирних жителів і руйнування української інфраструктури

Про це пише Spiegel.

Розслідуванням займається головний прокурор Німеччини Пітер Франк. У його розпорядженні вже докази атак російських військ на Україну, а саме:

вибухи бомб;

напади на житлові квартали та цивільну інфраструктуру;

пошкодження газопроводів, звалища ядерних відходів та інше.

Зазначається, що це дозволить вжити заходів щодо окремих винних.

Крім того, німецька прокуратура отримала так звані списки цілей, російських військових – списки українських політиків, яких нібито повинні вбити. Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський раніше заявив, що він мета номер один.

Згідно з Міжнародним кримінальним кодексом, федеральний прокурор може переслідувати військових злочинців по всьому світу.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з Маріуполя Донецької області гуманітарним коридором. Противник почав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору.

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