Федеральна рада безпеки Німеччини ще не підтримала цей крок, хоча озброєння готове до відправлення.

Німеччина розглядає можливість постачання в Україну 2700 зенітно-ракетних комплексів колишньої НДР.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на DPA.

Міністерство економіки Німеччини схвалило постачання в Україну радянських зенітно-ракетних комплексів "Стріла", які належали армії колишньої Німецької Демократичної Республіки.

Джерела повідомляють, що Федеральна рада безпеки Німеччини ще не підтримала цей крок, хоча озброєння готове до відправлення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Німеччина вирішила передати Україні тисячу одиниць протитанкової зброї і 500 "Стінгерів".

26 лютого Німеччина вперше дозволила постачання озброєння в Україну, яке надійде з Нідерландів.

До цього дня Німеччина дотримувалася довготривалої практики блокування можливості передачі летальної зброї у зони конфліктів.

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