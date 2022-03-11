За словами Данилова, Україна робить все, щоб не провокувати Білорусь на відкриту агресію.

Ситуація з провокаційним обстрілом російськими окупантами сіл Білорусі з території України небезпечна, але Україна тримає її на контролі.

Про це повідомив в ефірі інформаційного телемарафону Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов.

"Ми тримаємо ситуацію на контролі. Розуміємо, що для нас це небезпечна ситуація - якщо білоруси приєднаються до рашистів. Але ми до цього теж будемо готові", - сказав він.

За його словами, Україна робить все, щоб не провокувати Білорусь на відкриту агресію.

"Для того, щоб не провокувати Білорусь на відкриту агресію, ми стримуємося, як можемо. Ми розуміємо, що відбувається: яка кількість літаків відправляється з білоруських аеродромів. Ми думаємо, що той, хто називає себе зараз керівником Білорусі, до цього не дійде. Але якщо він зробить хоч один крок, якщо хоч один воїн його перетне наш кордон - ми будемо давати відсіч", - сказав Данилов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Державна прикордонна служба України повідомила, що російські окупанти атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

У ДПСУ зазначили, що така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович закликав білорусів не дати Росії втягнути себе у війну проти України.

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