До лікарні доправили понад 60 постраждалих.

Кількість жертв сьогоднішньої балістичної атаки Росії по Дніпру продовжує зростати. Вже відомо про вісьмох загиблих, понад 80 людей постраждали. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Оновлено 15:20. За його інформацією, на цей час кількість загиблих у Дніпрі зросла до 8 осіб. Також постраждали 84 людини, з них 62 – госпіталізовані. Семеро – у тяжкому стані.

Окрім того, голова ОВА повідомив, що збільшилася кількість поранених і в м. Самар. Їх, за інформацією станом на зараз, 11. Восьмеро госпіталізовані, половина — "тяжкі".

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Раніше повідомлялось, що внаслідок російської атаки на Дніпро загинули семеро людей, постраждалих близько 70. Серед них – десятеро дітей. П’ять поранених – "тяжкі".

За словами голови ОВА, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає.

"Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто перебував у зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів", - зауважив Лисак.

У Самарі, як і раніше повідомлялось, двоє загиблих та 9 постраждалих, більшість з них госпіталізовані. Четверо людей у тяжкому стані.

Атака на Дніпропетровщину: деталі

Сьогодні, 24 червня, близько 11:00 Російська Федерація здійснила терористичний удар по Дніпропетровщині. Повідомлялось, що пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, та поїзд "Укрзалізниці", його пасажири отримали травми.

За інформацією Лисака, у Дніпрі на той момент відомо про одного загиблого і понад 20 постраждалих.

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