Кількість жертв сьогоднішньої балістичної атаки Росії по Дніпру продовжує зростати. Вже відомо про вісьмох загиблих, понад 80 людей постраждали. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
Оновлено 15:20. За його інформацією, на цей час кількість загиблих у Дніпрі зросла до 8 осіб. Також постраждали 84 людини, з них 62 – госпіталізовані. Семеро – у тяжкому стані.
Окрім того, голова ОВА повідомив, що збільшилася кількість поранених і в м. Самар. Їх, за інформацією станом на зараз, 11. Восьмеро госпіталізовані, половина — "тяжкі".
Раніше повідомлялось, що внаслідок російської атаки на Дніпро загинули семеро людей, постраждалих близько 70. Серед них – десятеро дітей. П’ять поранених – "тяжкі".
За словами голови ОВА, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає.
"Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто перебував у зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів", - зауважив Лисак.
У Самарі, як і раніше повідомлялось, двоє загиблих та 9 постраждалих, більшість з них госпіталізовані. Четверо людей у тяжкому стані.
Атака на Дніпропетровщину: деталі
Сьогодні, 24 червня, близько 11:00 Російська Федерація здійснила терористичний удар по Дніпропетровщині. Повідомлялось, що пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, та поїзд "Укрзалізниці", його пасажири отримали травми.
За інформацією Лисака, у Дніпрі на той момент відомо про одного загиблого і понад 20 постраждалих.