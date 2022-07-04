Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку одного з населених пунктів, зазначили у Генштабі української армії.

У Харківській області українські військові відбили штурм окупантів у напрямку Соснівки та відкинули ворога назад.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00.

"На Харківському напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від нього", - йдеться у повідомленні.

Також противник завдав авіаударів неподалік населеного пункту Петрівка.

"Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад. Намагаючись хоч якось завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, ворог дистанційно мінував місцевість неподалік Черкаських Тишків. На напрямку триває контрбатарейна боротьба", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, війська РФ зважилися на повномасштабне вторгнення на українську землю рано вранці 24 лютого і почали обстрілювати військові та цивільні об'єкти. Лише в одному Маріуполі Донецької області через дії супротивника загинули понад 20 тисяч осіб.

Ворогові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні України.

Українські військові давали гідну відсіч окупантам. У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 4 липня на нашій землі вже ліквідували близько 36 200 супротивників.

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