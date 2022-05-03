Також зруйновані школи, дитячі садки, відсутні світло та газ.

У Харківській області після російських окупантів у населених пунктах залишаються руїни та зруйновані інженерні комунікації.

Про це у телеефірі заявив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, пише "Новое время".

Він повідомив, що українські захисники просуваються за деякими напрямками та мають значні успіхи.

"Ми звільняємо наші території та працюємо над відновленням функціонування органів державної влади. Проте маємо ще провести велику роботу з розмінування", — сказав голова ОВА.

Синегубов наголосив, що на звільнених від російських окупантів територіях області зруйновано 90% приватних будинків, школи, дитячі садки, відсутні світло та газ.

"Ми зараз працюємо над відновленням електропостачання, газопостачання, але там все ще надто небезпечно… Там небезпечно не тільки жити, там небезпечно просто перебувати тому що йдуть постійні бої, постійні обстріли, і ми вживаємо всіх заходів, щоб евакуювати місцеве населення", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово зайнятих територіях російські окупанти штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи. В населених пунктах спостерігається нестача ліків, асортимент продуктових магазинів обмежений, не функціонують банківські установи.

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