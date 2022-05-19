Російські окупанти не припиняють атакувати інфраструктуру заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).
Армія РФ "продовжує завдавати повітряні і артилерійські удари" по меткомбінату, зауважують експерти.
"Це вказує на те, що залишки української оборони все ще знаходяться на заводі, попри евакуацію в останні кілька днів", - пишуть в ISW.
Експерти також повідомляють, що російська окупаційна влада планує зрівняти з землею металургійний комбінат "Азовсталь" після завершення його захоплення.
"Це безпосередньо підриває велике стратегічне економічне значення захоплення заводу", - резюмують в ISW.
Фахівці наголошують, що Кремль може сподіватися компенсувати втрату доходів від "Азовсталі" та іншої зруйнованої інфраструктури в Україні користуючись з прибутку від захопленої Запорізької АЕС.
Евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі": що варто знати
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.
За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому планується обмін.
17 травня Міністр оборони Олексій Резніков заявив: "Сьогодні відбуваються дуже складні і важливі процеси, в тому числі і переговори за допомогою Червоного Хреста. Як наслідок - це евакуація в шалено важкому стані поранених і плюс ще поранених. Наш план - зберегти їм життя, а потім свободу".
Він повідомив, що у захисників Маріуполя зараз новий наказ - "зберегти свої життя".
18 травня глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив думському комітету з оборони підготувати постанову, яка відображатиме пропозицію про неможливість обміну полонених з "Азова".
Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що пропозиції РФ про можливу заборону обміну українських захисників "Азовсталі" - політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект.
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк 18 травня сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває і він складний.
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