Російська окупаційна влада планує зрівняти з землею металургійний комбінат.

Російські окупанти не припиняють атакувати інфраструктуру заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).

Армія РФ "продовжує завдавати повітряні і артилерійські удари" по меткомбінату, зауважують експерти.

"Це вказує на те, що залишки української оборони все ще знаходяться на заводі, попри евакуацію в останні кілька днів", - пишуть в ISW.

Експерти також повідомляють, що російська окупаційна влада планує зрівняти з землею металургійний комбінат "Азовсталь" після завершення його захоплення.

"Це безпосередньо підриває велике стратегічне економічне значення захоплення заводу", - резюмують в ISW.

Фахівці наголошують, що Кремль може сподіватися компенсувати втрату доходів від "Азовсталі" та іншої зруйнованої інфраструктури в Україні користуючись з прибутку від захопленої Запорізької АЕС.

Евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому планується обмін.

17 травня Міністр оборони Олексій Резніков заявив: "Сьогодні відбуваються дуже складні і важливі процеси, в тому числі і переговори за допомогою Червоного Хреста. Як наслідок - це евакуація в шалено важкому стані поранених і плюс ще поранених. Наш план - зберегти їм життя, а потім свободу".

Він повідомив, що у захисників Маріуполя зараз новий наказ - "зберегти свої життя".

18 травня глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив думському комітету з оборони підготувати постанову, яка відображатиме пропозицію про неможливість обміну полонених з "Азова".

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що пропозиції РФ про можливу заборону обміну українських захисників "Азовсталі" - політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк 18 травня сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває і він складний.

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