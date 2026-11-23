Українські дрони знищують вантажну техніку, яка пересувається по ній.

На ключовій автомобільній трасі Р-280 "Новоросія", яка використовується Росією як "сухопутний коридор" із Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Криму, посилено працюють українські дрони, знищуючи вантажний транспорт окупантів. Про це повідомляє український канал Exilenova+, демонструючи відео палаючих машин на обочині траси.

В повідомленні сказано, що саме ця траса мала стати своєрідним замінником частково знищеного Кримського мосту, зокрема його автомобільної частини.

"Палаюча логістична траса до окупованого Криму, після падіння автомобільної частини Кримського мосту росіяни опинилися в логістичній пастці", -сказано в дописі під відео, де на обочині траси палає техніка.

При цьому зазначається, що сухопутний логістичний маршрут перебуває під постійними санкціями українських дронів-камікадзе.

Водій на відео, який проїжджає трасою говорить, що горить багато машин. "Жарко, тут все горить", - каже він. Видно, що палає транспорт, великі клуби диму і вогню.

Удари по цілях в Криму - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський сказав, що удар по Кримському мосту це один з етапів операції, яка реалізовувалася протягом кількох тижнів СБУ та Генштабом ЗСУ.

За його словами, спочатку поетапно знищували російські системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього були використані Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун". А на ключовому етапі – 17 листопада взірцево себе показали безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину. Президент також зазначив, що ракети "Фламінго", які атакували міст, були під керуванням.

Майор Національної гвардії України у відставці, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що запасів російським окупантам у Криму може вистачити лише до Нового року.

Він зазначив, що основна частина зброї та всього, що необхідно для функціонування кримського гарнізону окупаційних російських військ, перевозилося саме через незаконний Кримський міст.

Він наголосив, що можна вважати, що російське військове угруповання в Криму перебуває в оперативному оточенні, бо запасів вистачить не надовго. Ситуація для ворога суттєво погіршиться.

Ігор Луценко, військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, вважає, що Крим потрібно "доізолювати", тобто прикласти зусиль для того, щоб траса "Новоросія" не могла нормально функціонувати в плані перевезення нею вантажів.

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