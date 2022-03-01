Це рішення не стосується українців, які вже перебувають на території країни.

З 1 березня Об'єднані Арабські Емірати тимчасово призупиняють дію безвізу з Україною.

Про це повідомляє посольство України в ОАЕ.

Від сьогодні громадяни України для виїзду за кордон мають отримувати відповідну візу для візиту до ОАЕ. Водночас тимчасове призупинення дії Меморандуму про взаєморозуміння не стосується тих громадян України, які вже перебувають на території ОАЕ.

"Щодо громадян України, які прибули до ОАЕ з туристичною метою і не змогли повернутися в Україну через початок збройної агресії Російської Федерації, Посольство додатково інформуватиме", - йдеться у повідомленні.