Перша столиця України продовжує стояти й тримати удар.

Росія вже 13-ту добу веде криваву війну проти мирного народу України. Ворог не тільки захоплює військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, але й обстрілює мирних жителів та житлові райони.

Журналіст британського видання The Times Джек Хілл презентував болючий фоторепортаж з Харківської міської лікарні. Страждають мирні люди, вони налякані й поранені.

"Артилерійський вогонь і гуркіт реактивних двигунів над головою трясуть вікна в палатах, та так, що страх слідує за ними, навіть коли їх травми лікують знесилені медичні працівники, які працюють позмінно", – говориться у дописі.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області з початку вторгнення російських військ загинули 133 мирних жителів, у тому числі 5 дітей. Поранено під час артобстрілів 443 людини, з яких 319 – цивільні.

Своєю чергою окупанти пропонували меру Харкова Терехову "здати місто". На що чоловік відповів дуже просто: "йди на х*й!".

Ми впораємося, ми переможемо. Віримо в ЗСУ та боремося з окупантами разом!

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