Україна не знає, чому швидкість Starshield була обмежена вже вдруге, - Зеленський

Уряд та військові планують отримати пояснення від Держдепу США, Пентагону та компанії SpaceX.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що досі немає відповіді про причини обмеження швидкості терміналів супутникового зв’язку Starshield – військової версії супутникової мережі Starlink, створеної компанією SpaceX Ілона Маска. Про це глава держави повідомив за підсумками селекторної наради в Telegram.

Зокрема, міністр оборони України Євгеній Хмара та Головнокомандувач Збройних сил України доповіли по комунікації з американською стороною щодо питання про швидкість Starshield.

"На жаль, вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості для наших сил на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину), яке унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти реактивних "Шахедів". Чітких пояснень досі немає", - заявив Зеленський.

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У зв’язку з цим, президент доручив міністерству закордонних справ України та міністру оборони України активніше контактувати з Державним департаментом США, Пентагоном і компанією SpaceX для отримання роз’яснень та виправлення ситуації.

Обмеженния терміналвв Starshield - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада стало відомо, що Сили оборони вже кілька днів стикаються з проблемою обмеження швидкості при роботі військових терміналів супутникового зв’язку Starshield.

Конгресмен США від Республіканської партії Дон Бейкон розкритикував повторне запровадження обмежень на роботу супутникової системи Starshield і додав, що треба Конгресмен США від Республіканської партії Дон Бейкон розкритикував повторне запровадження обмежень на роботу супутникової системи Starshield.

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