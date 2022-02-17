Світові та українські ЗМІ сьогодні повідомили про обстріл збройними російськими формуваннями дитсадка у Станиці Луганській.

Російські ЗМІ спотворюють факти про обстріл дитсадка на Луганщині.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Так, зазначається, світові та українські ЗМІ сьогодні повідомили про обстріл збройними російськими формуваннями дитсадка у Станиці Луганській.

На кричущий інцидент гостро відреагували українські та іноземні офіційні особи, обурення висловили міжнародні організації. Втім, буквально за кілька годин відео про обстріл, що було викладене на сторінці операції Об`єднаних сил, у властивій їм манері використали російські пропагандисти.

Так, російські "Новости на Первом канале" озвучили відеоряд від прес-служби ООС таким чином, що це нібито українські військові обстріляли один з населених пунктів на території ОРЛО.

Спотворили інформацію і в "Комсомольськой правде". Стоп-кадри з відео про обстріл дитсадка вони використали, щоб проілюструвати заголовок "Украина инсценировала обстрел детского сада в Донбассе". Кремлівські пропагандисти під кінець дня почали плутатися "у показах": буцімто "українські військові" один і той самий цивільний об’єкт і обстріляли, і інсценували цей обстріл.

Тож, РФ вкотре продемонструвала цинізм найвищого рівня, коли не те що не приховується власний злочин, більше того – у ньому звинувачується постраждала сторона. І на це можна було б відреагувати стандартно сухо: черговий "распятый мальчик" московської пропаганди. Можна, якби за цими діями не проглядалось погано приховані наміри російської сторони створити "казус беллі".

"Російська Федерація діє у властивій їй манері. Грубо порушує міжнародне право, домовленості, цинічно обстрілює дитячий садок і школу, а потім заповнює інформпростір фейками, що це нібито українська сторона. Така собі інформаційна тактика, якщо чесно, враховуючи, що нею користувались ще НКВС - тобто минуло десятки років, як вона викрита. Втім наша інформаційна перевага у правді, яка до того ж підтверджується фактичними доказами", - прокоментувала інформаційне шахрайство російських медіа заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що свіжі зведення з місця подій формує прес-служба ОКП ООС. Ознайомитись з ними можна на сторінці Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation та на сайті Міноборони (у тому числі англійською).

Загострення на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська сьогодні, 17 лютого, з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт. Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина селища залишилася без електропостачання.

Загалом з опівночі окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.

Порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.