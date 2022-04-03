У результаті обстрілу в Одесі ніхто не загинув та не був поранений, зазначив мер.

Випущені ворогом по Одесі ракети влучили у житлові будинки.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Сьогодні окупанти завдали ракетний удар по Одесі. Вони влучили в об'єкти цивільної інфраструктури - багатоквартирні та приватні будинки. На щастя, загиблих та поранених немає. На теперішній час ситуація контрольована", - сказав він.

Нагадаємо, вранці сьогодні, 3 квітня, ворог атакував Одесу з повітря, частину ракет збила ППО. У місті спалахнули пожежі.

Депутат Одеської міської ради Петро Обухов повідомив, що в Одесі однією з цілей обстрілу супротивника був інфраструктурний об'єкт.

Офіцер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров сказав, що ворог завдав удари по об'єктах критичної інфраструктури обласного центру.

У соцмережах писали, що приблизно за шість годин до атаки сепаратистський паблік опублікував місце розташування сховищ паливно-мастильних матеріалів та вказав точні адреси.

Варто зазначити, що 24 лютого РФ вдерлася в Україну й окупанти, зокрема, обстрілювали Одесу з корабельної артилерії.

Вас також можуть зацікавити новини: