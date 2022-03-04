В центральному залі знаходиться ще басейн перевантаження та витримки ядерного палива.

Перший енергоблок ЗАЕС, в який влучили окупанти, перебував на плановому ремонті, але ядерне паливо звідти відвантажити не встигли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону заявив представник прес-служби ЗАЕС Андрій Туз.

Туз розповів, що цей енергоблок ще тиждень тому був під'єднаний до енергомережі, а декілька днів тому його перевели у стан планового ремонту.

"Ядерне паливо знаходиться всередині ядерного реактора. Воно ще не вивантажене. Плюс, в центральному залі знаходиться ще басейн перевантаження та витримки ядерного палива, який також містить збірки з ураном та ядерним паливом", - сказав він і наголосив на небезпеці руйнування герметичної оболонки.

Тобто президент Росії Володимир Путін, по суті, вже розпочав ядерну війну, якої так побоювався Захід. Тепер останній має нарешті почати діяти.

Раніше прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Згодом стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

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