На Донбасі загинув боєць з Дубровиці Максим Абрамович 1994 року народження.

В результаті обстрілів окупантів під Шумами, які сталися 26 березня, загинув військовий Максим Абрамович з міста Дубровиця Рівненської області.

Читайте такожЗеленський відреагував на загибель чотирьох бійців ЗСУ на ДонбасіПро це повідомила прес-служба Дубровицької міської ради в соцмережі. "Дубровицька громада з великим болем сприйняла сумну звістку: на Сході загинув боєць з Дубровиці Максим Абрамович 1994 року народження", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що з 2017 по 2020 рік він проходив службу в Збройних силах за контрактом і брав участь у бойових діях в зоні АТО. У грудні 2020 року знову став на захист України. Загинув 26 березня в результаті ворожого обстрілу під селом Шуми в зоні проведення операції об'єднаних сил в Донецькій області.

У загиблого військового залишилася мама.

Обстріл бойовиків під Шумами

26 березня на Донбасі в районі села Шуми внаслідок обстрілів бойовиків загинули четверо українських військових, ще двоє отримали поранення. Поранених воїнів госпіталізували.

Бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Раніше стало відомо ім'я одного з чотирьох загиблих. Ним виявився підполковник Сергій Коваль.

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Автор: Ірина Погоріла