Євген Сакун працював на телеканалі Київ.Live

Російські військові, які бомбили телевежу в Києві, вбили співробітника одного зі столичних ЗМІ. Загинув оператор каналу Київ.Live Євген Сакун.

Про це повідомляє журналіст Василь Михальчук у Facebook.

"Вчора під час ракетного удару в телевежу на Дорогожичах загинув наш колега, оператор телеканалу LIVE Євген Сакун. Вічна пам'ять! Колеги, бережіть себе", - йдеться в повідомленні.

У мережі опублікували фото документів.