Російські військові обстріляли телевежу в Києві і Меморіал Бабин Яр/фото суспільне
Російські військові, які бомбили телевежу в Києві, вбили співробітника одного зі столичних ЗМІ. Загинув оператор каналу Київ.Live Євген Сакун.
Про це повідомляє журналіст Василь Михальчук у Facebook.
"Вчора під час ракетного удару в телевежу на Дорогожичах загинув наш колега, оператор телеканалу LIVE Євген Сакун. Вічна пам'ять! Колеги, бережіть себе", - йдеться в повідомленні.
У мережі опублікували фото документів.
Загинув оператор одного з київських телеканалів / фото facebook/Vasyl.Mykhalchuk