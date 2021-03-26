Українська сторона обіцяє жорстку реакцію на обстріл російських окупантів.

Українська сторона в Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) намагалася 9 разів зупинити обстріл російськими окупантами, внаслідок якого загинули четверо українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник з інформаційної політики української делегації для участі в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив в ефірі телеканалу "Наш".

"Це провокація у чистому вигляді, судячи по тому, що там відбулося. Тому що за попередніми даними, наша сторона в СЦКК 9 разів намагалася зупинити вогонь через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Але росіяни не припиняли вогонь, не зважаючи на отримані дані про те, що по-перше, вогонь ведеться, а по-друге, загинули наші військовослужбовці", - сказав Арестович.

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За його словами, після екстреної внутрішньої наради українська делегації ТКГ відреагує на загострення ситуації на сході України, де сьогодні російські окупанти вбили чотирьох українських військових.

"Я впевнений, що наша реакція буде жорсткою", - наголосив він.

Радник додав, що українська делегація має заздалегідь заготовлені рішення, але їх треба уточнити.

"Від нюансів дуже багато залежить. Ми, по-перше, з'ясуємо обставини, по-друге, отримаємо реакцію міжнародних партнерів, а потім ми оберемо варіант із заздалегідь підготовлених, за яким будемо реагувати", - підсумував Арестович.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

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Автор: Віталій Саєнко